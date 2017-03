GroenLinks wekt irritatie tijdens ziekenhuisdebat in Doetinchem

Geen straf voor man die auto's Graaf­schap-spe­lers sloopte

14:16 LICHTENVOORDE/ DOETINCHEM - Een 29-jarige man die eind 2015 meerdere auto’s vernielde bij stadion De Vijverberg in Doetinchem krijgt geen straf. Tijdens de vernielingen had hij een psychose waardoor hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, oordeelde de rechter donderdag.