Hisham (30) helpt jongeren leven op de rit te krijgen met Ons Huis

VideoDOETINCHEM - Hisham el Doeri (30) zwierf over straat en gebruikte drugs. Nu helpt hij met Ons Huis in Doetinchem jongeren die in dezelfde situatie zitten als hij tien jaar geleden.

Een doodgewoon rijtjeshuis aan de Bilderdijkstraat, net buiten het centrum van Doetinchem. Niets wijst er op dat hier iets bijzonders gebeurt. Maar schijn bedriegt. Dit is Ons Huis, een opvangproject voor jongeren die zonder huisvesting zitten maar geen beroep kunnen doen op de reguliere hulpverlening. Het is opgericht door Hisham el Doeri.

Libanon

El Doeri (29) werd geboren in Libanon. Zijn ouders zijn afkomstig uit Irak, maar waren gevlucht voor het geweld dat dat land al decennialang verscheurt. Toen ook in Libanon de oorlog uitbrak, vluchtten ze naar Nederland. Hisham groeide op in Neede, waar hij nooit het gevoel had 'erbij te horen'. Met zijn ouders kreeg hij problemen, volgens Hisham omdat hij steeds meer vernederlandste terwijl zijn ouders Irakees bleven. Toen hij 18 was wilde hij het huis uit, maar hij kon geen woonruimte vinden. Bij de hulpinstanties waar hij aanklopte, kreeg hij nul op het rekest, omdat zijn problemen niet groot genoeg waren.

El Doeri kwam op straat terecht, sliep in kraakpanden, gebruikte drugs en haalde zijn eten uit vuilnisbakken bij supermarkten.

Echte problemen

Omdat hij inmiddels 'echte problemen' had, kon hij terecht bij een instantie, in dit geval IrisZorg (verslaving). Via Mijn School, de Doetinchemse school voor jongeren die niet in het reguliere onderwijs passen, kreeg hij zijn leven weer op de rit. Hij volgt er nu een mbo-opleiding sociaal-cultureel werk. ,,Maar ik had liever eerder hulp gehad. Dan was het niet zo ver met mij gekomen.’’

Volledig scherm Hisham el Doeri (links) en Thomas Gosseling aan de maaltijd in Ons Huis. Foto: Jan van den Brink © de Gelderlander Achterhoek Met die gedachte in het achterhoofd begon hij Ons Huis, een opvangplek voor jongeren die in de problemen dreigen te raken omdat ze geen huisvesting hebben, en die geen gehoor vinden bij de reguliere hulpinstanties. Aanvankelijk als schoolopdracht, maar sinds 1 april als realiteit, met een eerste bewoner: Thomas Gosselink (21) uit Steenderen.

Survivalmodus

De ouders van Thomas zijn gescheiden. ,,Mijn moeder is niet stabiel, waardoor het thuis steeds onrustig was. Ik woonde bij mijn vader. Met hem was het contact wel oké, tot hij een nieuwe vriendin kreeg met wie ik het niet altijd even goed kon vinden. Ik ging bij mijn toenmalige vriendin wonen, maar toen het uit ging met haar, stond ik op straat. Ik heb een half jaar gezworven, langs adressen van familie en vrienden. Ik stond in de survivalmodus. Ik had de focus niet meer op school, betaalde geen rekeningen meer. De hulpverlening kon me niet helpen. Omdat ik blowde, kon ik terecht bij IrisZorg, maar daar kwam ik tussen zwaar verslaafde, agressieve mensen te zitten. Toen ik naar de buurtcoach stapte, zei die: ga maar reageren op advertenties voor woningen. Toen ik vroeg: en verder?, zei hij letterlijk: verder weet ik het ook niet.’’

Chill

,,Alles veranderde toen ik hier mijn eigen plek vond. Ik weet nog zo goed het moment dat ik mijn kamertje had ingericht met mijn spullen. Ik ging op mijn bed zitten en pffooeehh, ik werd helemaal chill. Al mijn zorgen vielen van me af. Nu gaat het op school ook beter, ik ben bezig een stage te regelen. Ook het nadenken gaat soepeler."

,,Ik zie Thomas veranderen sinds hij hier woont’’, zegt Hisham el Doeri, oprichter van Ons Huis. ,,Hij heeft zijn gevoel van eigenwaarde terug nu hij een eigen kamer heeft.’’

Hoe is het om zo dicht op elkaar te wonen, terwijl je beiden je eigen 'rugzakje' hebt? ,,Natuurlijk hebben we ook wel eens onenigheid’’, zegt Gosselink. ,,Daarvan leer ik beter communiceren.’’ El Doeri: ,,We hebben simpele regels. Zorg dat je anderen niet tot last bent, dan zijn anderen jou ook niet tot last. Verder zorgt het feit dat we allemaal dingen hebben meegemaakt, er hopelijk voor dat we elkaar begrijpen en niet te snel oordelen.’’