Jongste jeugd Doetinchem drinkt en blowt minder

Dat blijkt uit het jaarplan verslavingspreventie 2017 van de gemeente Doetinchem dat onlangs is gepresenteerd. De cijfers zijn afkomstig uit EMOVO, een onderzoek dat door de GGD om de vier jaar wordt gehouden onder jongeren in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs. Het laatste onderzoek is gehouden in 2015.

Alcohol

Destijds zei 42 procent van de ondervraagde jongeren dat hij of zij wel eens alcohol had gedronken. In 2007 was dat nog 65 procent, in 2011 lag het percentage op 50. Het percentage drinkende 16-minners ligt overigens nog steeds boven het landelijk gemiddelde (35 procent).

Softdrugs

Van de ondervraagde jongeren zei 8 procent wel eens softdrugs (wiet of hasj) gebruikt te hebben. In 2007 was dat 14 procent, in 2011 lag het percentage op 11. In die beide jaren gaf 0 procent van de jongeren uit klas 2 en 4 van de middelbare school aan wel eens harddrugs gebruikt te hebben. In het meest recente onderzoek zei 2 procent dat wel eens gedaan te hebben.

Proef