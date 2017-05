Kroegbaas krijgt rake klappen van tweetal uit Doetinchem

DOETINCHEM - Twee mannen van 23 en 25 jaar uit Doetinchem zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden voor geweldpleging in een kroeg aan de Grutstraat in hun woonplaats. Het duo zou de baas van het café enkele rake klappen hebben gegeven.