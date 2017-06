Lof voor wijkagent na helpen kleine Jace

Politie haalt met getrokken pistolen man uit auto

13:17 DOETINCHEM - Een 23-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag door agenten met getrokken wapens uit zijn auto gehaald op de parkeerplaats van de Esso aan de Europaweg in Doetinchem. De politie had een melding gekregen dat de man een vuurwapen had.