Man met broek op de enkels opgepakt in Doetinchem

De Graaf­schap-aan­val­ler Van den Hurk velt Jong Ajax

10 maart DOETINCHEM - Met een hattrick heeft De Graafschap-spits Anthony van den Hurk vrijdagavond Jong Ajax geveld: 3-2. De drie goals van Van den Hurk kunnen wel eens zeer belangrijk zijn, want De Graafschap is met zes punten uit twee duels nu gedeeld koploper in de vierde periode in de eerste divisie.