Man zwaargewond na val van viaduct over A18 bij Gaanderen

Nieuwe burgemeester Mark Boumans in Nieuwscafé

30 mei DOETINCHEM - Mark Boumans, de gloednieuwe burgemeester van Doetinchem, is zondag 4 juni (aanvang 14 uur) gast in het Nieuwscafé van De Gelderlander dat wordt gehouden in de Gruitpoort in Doetinchem. De presentatoren zijn Erik Hagelstein, Henny Haggeman en Karin Geurts.