Mee met de straatracers van de Doetinchemse McDonald's

Niet iedereen is daar blij mee. Sommige bewoners van de Oude Terborgseweg, aan de achterkant van de McDonald's, klagen over geluidsoverlast tot in de kleine uurtjes van de vrijdag- en zaterdagnacht. De gemeente is bang dat de jongens met de gepimpte auto's een andere plek zoeken als ze veel optreedt. Directeur Ben Dekker van de McDonald's in Doetinchem zegt dat zijn personeel de autobezitters geregeld aanspreekt. ,,En verder zijn het jongeren. Die doen soms dingen die wij niet leuk vinden. Niet om het goed te praten, maar het is nu eenmaal zo.’’



Rond elf uur komt de politie een rondje maken over de carpoolplaats. Ze praten wat vanuit de auto met de aanwezigen, en rijden weer weg. ,,Ik snap wel dat er klachten komen’’, zegt Michael (25) uit Beltrum. ,,Soms gebeurt er niks, soms is er kabaal.’’