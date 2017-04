Mislukte plofkraak in Doetinchem, omgeving afgezet voor onderzoek

De Gaarde, waar de uitgebrande auto is gevonden, was eerder ook al in het nieuws vanwege een overval op een medewerker van een beveiligingsbedrijf. Het slachtoffer werd destijds op de Oostelijke Rondweg in Varsseveld klemgereden. Twee gewapende overvallers drongen zijn auto binnen en namen de man achterin de laadruimte mee. Twee uur later lieten zij hem gekneveld achter in zijn auto op De Gaarde in Doetinchem. Daar kon de man alarm slaan.



De uitgebrande auto is op nagenoeg dezelfde plek gevonden. Of de zaken met elkaar in verband staan, is niet bekend.