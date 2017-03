Olde Beth: Stond geen bijeenkomst gepland met Turkse minister

Mark Boumans (VVD) nieuwe burgemeester van Doetinchem

9 maart DOETINCHEM - De 42-jarige Mark Boumans (VVD) is donderdagavond voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Doetinchem. Boumans volgt Annemieke Traag op, die nu precies een jaar waarnemer is in Doetinchem na het voortijdige vertrek van Niels Joosten.