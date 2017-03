Ontwerper maakt beste groene poort voor binnenstad Doetinchem

Kunstzinnig

,,Eerlijk gezegd vond ik dit ontwerp niet eens mijn beste'', zei Boerakker, die nog meer ontwerpen had ingediend. Zo had hij ook een ontwerp met torens op de C&A en op het appartementencomplex aan de overzijde van de Hamburgerstraat. ,,Het idee was een burcht en watervallen door het groen. Maar misschien was dat wat al te kunstzinnig.''

Gastvrij

,,Inderdaad was dat wat lastig te realiseren'', bevestigde wethouder Ingrid Lambregts. ,,We hebben hiervoor gekozen omdat het vriendelijk en gastvrij oogt. Bovendien zit de poortgedachte er in en sluit het mooi aan op wat er gaat ontstaan op de Terborgseweg. Daar komt namelijk een groene boulevard met een bomenrij. We hebben niet gekeken of iets makkelijk realiseerbaar is. Wel óf het realiseerbaar is.''