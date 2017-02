Politie zoekt vergeefs naar 'man met geweer' in Gaanderen

Advies (en show): Stop met solliciteren, ga werken!

22:11 DOETINCHEM - Stop met solliciteren, ga werken! Dat is het advies van Ralph Kolen en de titel van zijn theatershow, die binnenkort te zien is tijdens de Achterhoekse NieuwWerkDag. De Waalwijkse arbeidsmarktcoach trok in 2014 de stoute schoenen aan en bedacht een humoristische en prikkelende theatershow.