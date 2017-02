Slingeland vraagt alle patiënten: Wil je gereanimeerd worden?

Ouderen

De niet-reanimeren-vraag is met name relevant voor ouderen of mensen die ernstig ziek zijn. De kans dat zij niet goed uit een reanimatie komen, is groot. Toch kiest het Slingeland Ziekenhuis ervoor iedereen vanaf 16 jaar met deze vraag te confronteren.

Oncoloog

,,Het gaat erom dat je bepaalde patiënten niet wilt belasten met een behandeling die in hun geval niet zinvol is, maar het is niet te doen die doelgroep exact te formuleren. Je kunt niet zeggen: iedereen boven de 70 krijgt die vraag voorgelegd, of iedereen met uitgezaaide kanker. Dan zie je andere mensen over het hoofd. Daarom kiezen we voor 16 jaar, de leeftijd waarop iemand wettelijk wilsbekwaam is en volledig over zichzelf mag beslissen", legt oncoloog Erik Muller uit, mede-opsteller van het nieuwe beleid. ,,De vraag over reanimeren moet een standaardvraag worden. Het is heel normaal om daar een keer over na te denken", zegt Muller.