Tenniswedstrijd heeft veel gokmomenten

Stemming over verhuizing FC Gelre uitgesteld

11:36 WEHL/LOIL - De stemming door leden over de mogelijke verhuizing van vrouwenvoetbalclub FC Gelre van Wehl naar Loil is uitgesteld. Donderdagavond zou de stemming zijn tijdens de ledenvergadering van de club. De opkomst - ongeveer de helft van het aantal leden was er - was te gering.