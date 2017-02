Tientallen miljoenen nodig om verpaupering Achterhoek te voorkomen

Dat stellen Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst, en Bea Schouten, gedeputeerde van de provincie Gelderland.

,,Als mensen nu door Bronckhorst rijden zien ze nog een levendige gemeente'', zegt Besselink. ,,Maar de echte leegstand - van woningen, maatschappelijk vastgoed en boerderijen ontstaat pas de komende tien jaar. Daarvoor is een transitiefonds nodig. Als bijvoorbeeld scholen worden samengevoegd komen er gebouwen leeg te staan. Misschien lukt het soms om van één schoolgebouw een gemeenschapsgebouw te maken, maar niet alle leegkomende panden kun je invullen. Dan moet je slopen, wil je verpaupering tegen gaan. Dat kan de Achterhoek niet alleen betalen, daar zijn tientallen miljoenen voor nodig vanuit het Rijk.''

De Achterhoek en de provincie Gelderland hebben vorig jaar al de handen ineen geslagen met de provincies Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland (die ook krimpgebieden binnen de grenzen hebben). In Den Haag hebben ze medio 2016 het rapport 'Nederland in Balans' aangeboden. Om ervoor extra aandacht te krijgen in aanloop naar de verkiezingen is het rapport 2 februari nog eens in Den Haag onder de aandacht gebracht.

De achterliggende gedachte van 'Nederland in Balns' is dat Nederland - met een overvolle Randstad en een steeds legere periferie - juist niet in balans is. In het rapport wordt het Rijk gevraagd jaarlijks 350 miljoen euro in de krimpgebieden te steken en krimp en groei samen aan te pakken.

,,Ook omdat deze krimpgebieden wel 11 procent van het bruto nationaal product leveren'', zegt Schouten, die krimp in haar portefeuille heeft. ,,Het Rijk heeft er ook alle belang bij, lijkt ons, dat die 11 procent in stand blijft. Als dat door krimp minder wordt heeft het Rijk daar alleen maar last van. Omgerekend verwachten wij vanuit Den Haag ongeveer 30 miljoen euro per jaar. Niet alleen om te slopen maar ook voor betere bereikbaarheid, werkgelegenheid en om onderwijs in Duits te verbeteren.''

Schouten wijst er ook op dat Nederland te klein is om zulke verschillen tussen Randstad en periferie te hebben. ,,Nederland is geen Spanje waar je flinke afstanden moet overbruggen'', zegt Schouten. ,,Vanuit Doetinchem kunnen je binnen anderhalf uur in Amsterdam of Den Haag zijn. Mits de verbinding goed is. Het voordeel van krimp is bovendien dat wij ruimte hebben. En daaraan is in de Randstad nou net gebrek. Waarom dan geen overheidsinstellingen naar de krimpgebieden verplaatsen?''