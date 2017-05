Twee aanrandingen in park Overstegen in Doetinchem

Tweede slachtoffer

In het tweede geval ging het om een jonge vrouw die aan het hardlopen was. Zij werd belaagd door een man die haar bij de billen greep. Ook zij wist aan de man te ontkomen.

Onderzoek

De politie bevestigt beide incidenten, en is een onderzoek gestart. ,,We zijn getuigen aan het horen maar willen graag nog meer mensen spreken. We surveilleren extra in en rond park Overstegen. Iemand die vrouwen vastpakt en betast, willen we zo snel mogelijk oppakken’’, aldus een politiewoordvoerster.