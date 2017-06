230 fruitbomen doorgezaagd op boomgaard in Horssen

video Totale chaos in anders zo rustige mul­ti-cul­ti-wijk in Druten

6 juni DRUTEN - In de nacht van zondag op maandag was er de Drutense wijk Nijenkamp een massale vechtpartij. Een dag later mochten buurtbewoners de scherven bijeen vegen. Eén van hen maakt met haar zoontje een zebrapad van stoepkrijt op het wegdek. ,,Het is hier sinds zeven uur vanochtend (maandag red.) al een komen en gaan van ramptoeristen.’’