Katholieke kerk Afferden krijgt tweede leven als boeddhistische tempel

Twee jaar duurde hun zoektocht. Meer dan honderd panden hebben ze bekeken, - kantoorpanden, scholen maar ook andere kerken. Bij de kerk in Afferden was het gevoel gelijk goed. Luang phi Sander: ,,Dit gebouw kwam toevallig op ons pad en toen we hier kwamen dacht iedereen gelijk: dit is het. Alles klopte. Groot genoeg, sfeervol en in voldoende goede staat. In Amsterdam hadden we een kerk bekeken waar de toren voor bijna een miljoen gerenoveerd moest worden. Dat was veel te duur geworden.''



De houding van de dorpsbewoners was ook belangrijk in hun afweging. En die heeft ze in positieve zin verrast. ,,Het is hier heel vriendelijk. We zijn eerst in een restaurant gaan eten, om de sfeer te proeven. Onze indruk was meteen dat de mensen hier heel tolerant en open zijn. We hebben al veel dorpsbewoners op bezoek gehad. Ze bellen gewoon aan of sturen een mailtje of ze kunnen komen om kennis te maken. En nog voordat de koop officieel rond was, hadden we al een uitnodiging van het buurthuis. Daar hebben we een kleine toespraak gehouden en kort gemediteerd. Heel positief.''