Puiflijk neemt woedend afscheid van de kerk

Nieuwe vorm afvalinzamelen Druten zeer succesvol

28 mei DRUTEN - Het 'omgekeerd afval inzamelen', waarbij restafval niet meer aan de deur wordt opgehaald maar moet worden weggebracht naar een centrale ondergrondse container, is ook in Druten een groot succes. In de eerste drie maanden bracht 35 procent van de huishoudens geen enkele vuilniszak meer weg.