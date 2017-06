Totale chaos in anders zo rustige multi-culti-wijk in Druten

,,Het is wel een hele gemengde wijk. Maar iedereen kan erg goed met elkaar door een deur’’, zegt de vrouw van het zebrapad. ,,Het heeft ook zo zijn voordelen. Tijdens het Suikerfeest worden we getrakteerd op allerlei zoetigheden. Ook wat leeftijden betreft is het van alles door elkaar’’, zegt een ander die blij was dat zijn kinderen niet wakker waren geworden van de massale knokpartij.



,,Het was een wildwest. Uit het niets. Er is hier wel eens een burenruzie, maar dat heb je overal wel. Maar wat er nu gebeurd is. Dat hebben we nog nooit gezien.’’ Zo rond 22.30 uur ging het helemaal los in de Nijenkamp. ,,Ze waren door het dolle heen. Hadden een waas voor de ogen.’’ De man heeft het dan over de mensen die naar Druten waren gekomen en het huis waar de fiets door de ruit ging duidelijk als doelwit hadden. ,,Rustige mensen’’, wordt geoordeeld over de bewoners van het gewraakte huis. Om er aan toe te voegen. ,,Maar wat weten we nou van mensen in de wijk. Heel aardig, maar wat weten we van de achtergronden?’’