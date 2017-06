Twee mensen in ziekenhuis na massale vechtpartij in Druten, politiehond vindt gevluchte verdachte

UpdateDRUTEN - Een ruzie in de wijk Nijenkamp in Druten is in de nacht van zondag op maandag volledig uit de hand gelopen. Zeker twee mensen zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn ook vijf auto's en een woning flink beschadigd geraakt. Eén van de auto's heeft volgens omstanders zelfs even in brand gestaan. Na onderzoek kon de politie één verdachte aanhouden.