Veldslag in Druten: 'Ze probeerden in mijn hart te steken'

Furkan Sengul (20) is weer uit het ziekenhuis. Hij zit op de bank in zijn ouderlijk huis aan de Nijekamp in Druten, met een verband om zijn arm. ,,Ze hadden een mes en probeerden in mijn hart te steken.’’



Hij trekt zijn shirt omhoog. Onder zijn hartstreek zit een striem. ,,Als ik niet was weggedraaid, hadden ze me doodgestoken.’’



Hamer

Ook zijn 19-jarige broer Yildirim is gewond geraakt. Hij is met een hamer geslagen en heeft een gebroken sleutelbeen. Ze hadden zondagavond met hun vader hun oom opgehaald. Die had in de gevangenis gezeten, waarom blijft onduidelijk. In Tiel ontdekten ze naar eigen zeggen dat ze achtervolgd werden. ,,Door een witte Polo. En er kwam een zwarte stationwagen bij, met Duits kenteken. Ze probeerden ons klem te rijden.’’



ZIE OOK: Totale chaos in anders zo rustige multi-culti-wijk in Druten