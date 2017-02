Waar naar school? Toekomstige brugklasser kiezen in Druten en Wijchen

Noor van Hout (10) bezocht het Maaswaal College in Wijchen. „Het lijkt me een leuke school. Mijn broer zit ook op het Maaswaal, maar dan de andere locatie. Het ziet er hier heel gezellig uit, een fijne sfeer en de mensen zijn aardig. Ik vind het ook belangrijk dat je in de lessen goed geholpen wordt."

Schoolband

Raven van Hulst (11) ging samen met zijn vader naar het Pax Christi College in Druten. Het spreekt hem aan dat je op de school talentlessen kunt volgen. „Ik ben dol op muziek en speel gitaar. Een vriend van me zit in de schoolband, ik ken hem van de muziekschool in Druten. Volgend jaar wil ik ook lid worden van de schoolband." Vorig jaar heeft Raven al verschillende scholen bezocht. Ook in Nijmegen. "Maar dat is zo ver weg, naar de Pax kan ik op de fiets.”

Lees een reportage over de open dag op middelbare scholen in De Gelderlander van 20 februari, editie Maas en Waal en Wijchen Beuningen, of in de online krant.

Volledig scherm Raven met zijn vader Olaf bij de open dag van Pax Christi College. © Paul Rapp

Volledig scherm Noor van Hout met haar vader bij het Maaswaal College. © Paul Rapp