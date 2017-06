Dode bij botsing op A3 bij Emmerik is 50-jarige man uit Oegstgeest

Over de grens Grote hal met stro brandt uit in buitengebied Bocholt

22 juni BOCHOLT - De brandweer van Bocholt is donderdagochtend vroeg groot uitgerukt voor een brand in een opslag voor stro bij boerderij aan de Milchstrasse in het buitengebied van Bocholt, niet ver over de grens bij Aalten. De hal van 200 vierkante meter stond al volledig in brand toen de brandweer met meerdere wagens arriveerde.