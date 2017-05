Emmerikse steiger nog geen twee weken na reparatie alwéér stukgevaren

Over de grensEMMERIK - De aanlegsteiger ter hoogte van het Pegelhaus (het huisje met de gele klok) aan de Rheinpromenade in het Duitse Emmerik is voor de zesde keer in vijf jaar beschadigd geraakt. Daardoor kunnen (cruise)schepen – zoals de lijndienst tussen Rees en Emmerik – er opnieuw niet aanmeren, meldt de Duitse krant Rheinische Post .

Een getuige meldde zondagmiddag bij de Duitse waterpolitie dat de aanlegsteiger beschadigd raakte. ,,Een getuige heeft de mogelijke veroorzaker in de gaten gehouden, dat wordt nu onderzocht’’, aldus een woordvoerder van de waterpolitie.

Mogelijk is de steiger bij het aanmeren van een boot uit de verankering geduwd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanvaring. De schuldige is doorgevaren.

Problemen

De steiger is eigendom van de gemeente Emmerik en is in 2005 geplaatst. In 2012 raakte de steiger voor het eerst beschadigd. Sinds die tijd volgden nog eens vijf incidenten waardoor de steiger onbruikbaar was.

Meest recent: een kleine drie maanden geleden. Ook toen werd de steiger bij een aanvaring uit de verankering geduwd. Een reparatie volgde en de steiger werd dertien dagen geleden vrijgegeven. Toen werd ook niet duidelijk wie de veroorzaker was.

Er zijn in Emmerik nog twee plekken waar boten kunnen aanmeren, maar die zijn geen eigendom van de stad. Wie daar wil aanleggen, betaalt volgens de Duitse krant een stuk meer.

Alternatief

Rainer van Laak, directeur van het exploiterende Reeser Personenschiffahrt, is gefrustreerd. ,,We willen Emmerik veel meer betrekken bij onze boottochten, maar op deze manier kunnen we dat niet’’, zegt hij tegen de Duitse krant.

De gemeente moet volgens hem nadenken over een nieuwe aanlegsteiger. ,,Hij ligt zeer ongunstig in de ingang van de haven. Bovendien is hij bij een lage waterstand moeilijk begaanbaar.’’