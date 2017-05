Gevaarlijke gevangene ontsnapt uit kliniek bij Kleef

Vrouw (35) rijdt tegen boom bij terugbrengen dönermaaltijd

15 mei SPIJK/ ELTEN - Een 35-jarige vrouw is zaterdagavond kort voor 19.00 uur met haar auto tegen een boom gereden op de Spyker Weg tussen Spijk en Elten. Zij is na het ongeval uitgestapt en heeft nog naar huis gebeld, maar zakte even later voor de ogen van omstanders in elkaar.