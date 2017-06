Leerling (16) slaat leraar tegen de vlakte in Emmerik

Over de grens Nederlandse vrouw gewond bij ongeval in Duitsland

27 juni ISSELBURG - Een 29-jarige automobiliste uit Zevenaar is dinsdagmorgen naar het ziekenhuis gebracht nadat ze op de Breels in Isselburg, een Duitse plaats vlak over de grens bij Dinxperlo, in botsing kwam met een 40-jarige inwoner van Bocholt-Suderwick.