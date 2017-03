Naakte man rent agressief door straten en verwondt agenten

Pepperspray

Kort daarna zagen agenten in een surveillancewagen hem even verderop en wilden hem aanhouden. De man, volgens de politie 'apatisch en agressief', reageerde echter nergens op en liep met gebalde vuisten op de agenten af. Die gebruikten pepperspray, maar daardoor liet de man zich niet weerhouden. Hij zag kans één van de agenten een vuistslag te geven, die daardoor dusdanig gewond raakte dat hij zijn dienst moest beëindigen.

Uitglijder

Nadat de naakte man ook andere agenten had aangevallen, rende hij wederom weg. In zijn vlucht gleed hij uit over de natte bestrating, waarbij hij zichzelf licht verwondde. In de tussentijd had hij ook nog een andere agent geslagen, die zijn dienst wél kon voortzetten.