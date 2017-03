Nep-agenten maken bejaarde uit Kleef half miljoen euro afhandig

OVER DE GRENS Voetganger met hond geschept door aangereden auto

9 maart BEDBURG-HAU - Een 46-jarige automobilist uit het Duitse Bedburg-Hau, nabij Kleef, is woensdagmorgen zwaargewond geraakt toen hij in zijn woonplaats werd geschept door een slingerende auto. Dat gebeurde omdat het voertuig even daarvoor in botsing was gekomen met een andere auto.