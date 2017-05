Niemand weet hoe ontsnapte gevangene over metershoge muur kon klimmen

De drugsverslaafde man wist te ontsnappen door over de met prikkeldraad beklede muur te klimmen. Zijn mede-gevangene lukte dat niet en werd in de kliniek aangehouden. Na een zoektocht van dagen werd de 35-jarige in Bonn gepakt. Hij had een boksbeugel bij zich.

Vooral vraagtekens

De man is in afwachting van de zaak ingesloten, maar niet in de kliniek in Bedburg-Hau, laat de politie in de Duitse krant weten. Het onderzoek is in volle gang, maar vooralsnog zijn er vooral vraagtekens.