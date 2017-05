Politie: Met mes gewapende gevangene vermoedelijk niet in Nederland

Over de grensNIJMEGEN/BEDBURG-HAU - De gevaarlijke en gewapende gevangene die donderdagavond ontsnapte uit de LVR-kliniek in het Duitse Bedburg-Hau, is vermoedelijk niet naar Nederland gevlucht. Dat meldt een woordvoerder van de Duitse politie.

,,Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de man de grens over is gevlucht. We achten de kans groot dat hij zich ophoudt in de omgeving Bonn. Hij komt er vandaan en heeft er contacten’’, aldus de woordvoerder.

Gewapend en zeer onberekenbaar

De 35-jarige gevangene, Krischan Fischer, ontsnapte donderdagavond uit de LVR-kliniek, een kliniek waar psychisch en geestelijk zieke patiënten worden behandeld, onder meer op de afdeling Forensische Psychiatrie. Bij zijn vlucht verwondde hij twee personeelsleden, waarvan één ernstig.

Zie ook: Gevaarlijke gevangene ontsnapt uit kliniek bij Kleef

,,Hij is gewapend met, zoals we nu denken, een zelfgemaakt steekwapen. Dat kwam naar voren in het verhoor van de mede-gevangene die we bij zijn vluchtpoging aangehouden hebben. Maar helemaal zeker is dat niet’’, zegt de woordvoerder. ,,De man heeft een lang strafblad, waarop veel inbraken, zware diefstallen en verzet bij zijn aanhouding staan. Hij is erg onberekenbaar.’’

Zoektocht

Volgens de woordvoerder is een grootscheepse zoektocht met onder meer helikopters aan het einde van de nacht gestaakt. ,,We zoeken nu gericht verder, onder meer bij zijn contacten in Bonn. We vragen getuigen of mensen met tips zich bij ons te melden.’’