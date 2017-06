Politie vindt 110 kilo wiet in kwekerij in Ahaus

Zeven verdachten zijn aangehouden: het gaat om zes mannen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar een een 23-jarige vrouw. Zij is alweer op vrije voeten. De andere zes zitten nog vast voor verhoor.



De politie kwam de kwekerij op spoor in een langer lopend onderzoek en viel woensdagmorgen binnen in het huis. Daarin troffen agenten een professioneel opgezette kwekerij en drogerij, met onder meer goed geregelde afzuigsystemen.



Alle materialen en drugs zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt door.