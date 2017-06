Pool smokkelt liter vloeibare amfetamine de grens over

Over de grens Papiercontainer in garage gaat in vlammen op in Bedburg-Hau

12 juni BEDBURG-HAU - De brandweer in het Duitse Bedburg-Hau, nabij Kleef, is maandagochtend rond 04.40 uur uitgerukt nadat een vuilniscontainer in een garage bij een woning in brand was gevlogen. Niemand raakte daarbij gewond.