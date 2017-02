Ravage en gewonden na bizarre inhaalactie; Winterswijker ongedeerd

Zwembadbezoeker grijpt vrouw in kruis

12:40 EMMERIK - Een 33-jarige man uit Emmerik is zondagmiddag opgepakt op verdenking van aanranding van een vrouw. Hij greep een 49-jarige bezoekster van een zwembad in zijn woonplaats in haar kruis, toen hij bij haar in het bubbelbad kwam zitten.