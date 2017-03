'Tol op Duitse autobahn op zijn vroegst in 2020'

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de tol al vanaf eind dit jaar zou gelden (dus na de verkiezingen in Duitsland), maar in de documenten staat dat de tol pas ingevoerd kan worden minstens twee jaar ná het wetgevingsproces.



De Duitse regering is begin dit jaar akkoord gegaan met de nieuwe tolregeling, naar verwachting is de wet daarover eind dit jaar klaar. Dat betekent dat Duitsland op zijn vroegst in 2020 geld kan vragen voor het rijden op de snelweg.



Duurder

In de documenten zou verder staan dat het tolsysteem een stuk duurder wordt dan begroot, onder meer doordat er twee keer zoveel mensen nodig zijn om de systemen te installeren en onderhouden. Ook moet het tolsysteem zo worden ingericht, dat het in de toekomst mogelijk is motoren en bussen te laten betalen.



'Niet actueel'

Het Duitse ministerie van Verkeer en Waterstaat wil deze zaken niet bevestigen en noemt de betreffende documenten 'niet actueel'. De definitieve aanbestedingspapieren worden momenteel in elkaar gezet, aldus het ministerie.



Het geciteerde aanbestedingsdocument telt meer dan 500 pagina's en stamt uit medio 2016.