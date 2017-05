Vrouw (20) in Duitse Uedem aangevallen en verkracht

OVER DE GRENS Kleefse straatrover blijkt derde slachtoffer gemaakt te hebben

4 mei KLEEF - De 30-jarige man die maandagmiddag in het Duitse Kleef was aangehouden nadat hij in korte tijd twee slachtoffers had beroofd, heeft die dag nog een derde slachtoffer gemaakt. Dat heeft de Duitse politie deze donderdag bekendgemaakt.