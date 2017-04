Woning beschadigd bij opblazen sigarettenautomaat Stadtlohn

OVER DE GRENS Groep mannen in Bocholter disco slaat in op tweetal

3 april BOCHOLT - Twee 18-jarige mannen uit Dingden zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt toen ze bij een discotheek in het Duitse Bocholt, net over de grens bij Aalten, werden mishandeld door een groep van zeker acht mannen. Dat meldt de Duitse politie.