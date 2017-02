Zwembadbezoeker grijpt vrouw in kruis

Jonge vrouw om het leven gebracht in Ahaus

11 februari AHAUS - In het Duitse Ahaus, twintig kilometer over de grens bij Winterswijk, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw van 22 jaar neergestoken en aan haar verwondingen overleden. Het slachtoffer werd door omstanders op straat aangetroffen en direct naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.