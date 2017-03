Ambtenaar die 20 miljoen belastinggeld verduisterde later voor de rechter

Jolanda Knorren verlaat na tien jaar Mikado in Duiven

29 maart DUIVEN - Jolanda Knorren stopt bij de Duivens-Westervoortse welzijnsdienst Mikado. De in Zutphen wonende Knorren gaat 1 mei aan de slag bij de Raster Groep in Deventer. Op 13 april is er een afscheidsreceptie in brasserie Een Mooie Dag aan het Remigiusplein.