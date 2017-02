Beschonken Dierenaar slaat op de vlucht na botsing tegen paal

Twee Duivenaren gearresteerd met 319 dozen vol met nep merkkleding

16 februari DUIVEN - Twee mannen uit Duiven zijn woensdag aangehouden op verdenking van handel in nep merkkleding. In een bestelbus en in een loods op het bedrijventerrein aan de Cartogaaf in Duiven trof de politie 319 dozen nep merkkleding aan.