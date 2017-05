Boa constrictor ontsnapt uit woning in Duiven

Ravage op parkeerplaats Makro in Duiven na aanrijding

26 mei DUIVEN - Bij een botsing tussen twee auto's in Duiven is woensdagmiddag een flinke ravage ontstaan. Een auto die op de parkeerplaats bij de Makro reed werd over het hoofd gezien door een automobilist die de parkeerplaats juist wilde oprijden. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd bij het ongeluk.