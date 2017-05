Ontsnapte boa constrictor 'Spike' weer terug: zat gewoon in huis

DUIVEN - De ontsnapte boa constrictor 'Spike' in Duiven is weer gevonden. De eigenaar vond de slang in zijn eigen huis aan de Vethstraat in Duiven. Dat liet de Politie Duiven woensdagavond via Facebook weten.