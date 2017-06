Twee bussen voor gedupeerde stichting Reddingshonden

De Stichting Reddingshonden zoekt in binnen- en buitenland met 58 vrijwilligers en 32 speciaal getrainde honden naar vermiste personen. ,,Als we willen, kunnen we wel drie keer per dag uitrukken’’, zo vervolgt de voorzitter. ,,Maar dat doen we niet. Vorige week zijn we twee keer uitgerukt voor vermiste personen, die gelukkig weer terecht waren toen wij arriveerden. Maar we hebben onlangs ook geholpen bij zoekacties met trieste afloop, zoals in Boskoop en Wageningen.’’

Ongeluk

De Stichting Reddingshonden raakte in september vorig jaar zwaar onthand na een ongeluk op de A1 bij Kootwijkerbroek. Door een klapband zwalkte de bus en kwam op één kant tot stilstand. De inzittenden kwamen met de schrik, schrammen en kneuzingen vrij. Hun bus met aanhanger, met quad en side by side (een soort buggy) lagen helemaal in puin en de verzekeraar vergoedde niets.

Vrijwilligers rukken altijd met de eigen auto uit. Tot vorig jaar reed de bus met apparatuur als centrale commandowagen bij een zoekactie mee. Met de apparatuur werden onderweg alvast kaarten van het zoekgebied voor de zoekers geprint. Er was ook verbindingsapparatuur om in contact te blijven met de zoekers. Het is niet zo dat de vrijwilligers zonder commandowagen niet functioneren, maar een bus met apparatuur vergemakkelijkt het werk wel erg.

Apparatuur

Smits: ,,Eind 2016 hadden we gelukkig al weer een nieuwe bus. Een brandweerkorps uit Brabant had ons de nieuwe bus geschonken. Inmiddels hebben we ook een tweede aan kunnen schaffen, dankzij de giften en schenkingen van particulieren, bedrijven en andere stichtingen. De mensen hebben ons niet in de kou laten staan.’’

De tweede bus kostte ruim 15.000 euro en moet nog worden omgebouwd. Het was voorheen een rolstoelbus. Het volgende doel is de aanschaf van een goede laptop, wifi aan boord en een printer. Daar is nog ongeveer 2.500 euro voor nodig.