Twee vermisten door omgeslagen kano in Nederrijn

video Doortrekking A15: brug en tol blijven, knooppunt gaat De Liemers heten

8 maart GROESSEN - Er wordt niet getornd aan tolheffing als de A15 is doorgetrokken van knooppunt Ressen naar de A12 en in gebruik is genomen. Ook wordt vastgehouden aan een brug over het Pannerdensch Kanaal bij Loo.