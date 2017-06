Vrachtwagen brandt uit tijdens wachten voor het spoor in Duiven

De fusie tussen korfbalclubs Duko en Wesstar is te duur

10 juni DUIVEN/WESTERVOORT – Korfbalclubs Duko uit Duiven en Wesstar uit Westervoort gaan niet fuseren. De samensmelting is afgeketst omdat het plan voor een nieuwe accommodatie in het Horsterpark, het groene gebied tussen Duiven en Westervoort, te duur is.