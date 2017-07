27-jarige Judith helpt Afrikanen veilig koken op zonne-energie

Op de kop af 129 andere start-ups met een nobel doel wist onderneemster Judith Walker begin januari al voor te blijven in de Nederlandse voorronde te Amsterdam. Het leverde een trainingsweek in Oxford op plus - het hoogtepunt - deelname aan de wereldwijde finale in Los Angeles.



En dus zit ze in nu een chic hotel nabij Hollywood. De locatie is extra speciaal: Walker volgde een opleiding tot make-upartiest en probeerde enige tijd de kost te verdienen in de filmwereld. ,,Gisteren liepen we 's avonds in de bar tegen Quentin Tarantino aan", lacht ze. ,,Dat is een grote held van me."



Inmiddels heeft Walkers carrière een totaal andere wending genomen en is ze baas van familiebedrijfje African Clean Energy, dat kooktoestellen op zonnestroom maakt voor de allerarmste inwoners in Afrika.