Aandeelhouders Akzo bijeen voor bijzondere vergadering

,,AkzoNobel waardeert haar relatie met aandeelhouders en neemt haar verantwoordelijkheid richting hen zeer serieus. In de afgelopen maanden is de relatie met een bepaalde groep aandeelhouders beïnvloed door gebeurtenissen die speelden rondom het bedrijf'', aldus president-commissaris Antony Burgmans.



Hij benadrukte dinsdag dat hij van plan is om, los van buitengewone omstandigheden, terug te treden na afloop van zijn derde termijn in april 2018. Het proces om tot een opvolger van Burgmans te komen is inmiddels begonnen.