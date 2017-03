Aandeelhouders dwingen Unileverbaas Polman in het defensief

Paul Polman is de Bono van het bedrijfsleven. De topman van Unilever vaart een groene koers, is goed voor werknemers en zoekt investeerders die niet alleen snel winst willen maken. Maar de druk neemt toe: Unilever dreigt overgenomen te worden. Moet Polman nu zijn ziel verkopen om het hachje van de Calvé- en Doveproducent te redden?

Unilevertopman Paul Polman staat bekend om zijn idealen. Zijn missie is aantonen dat winst maken prima kan samengaan met het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Sinds zijn aantreden in 2009 is de Nederlandse topman bezig om Unilever groener te maken én sociaal van betekenis te laten zijn. De Europese fabrieken draaien inmiddels op groene stroom, de meeste palmolie in Unilevers crèmes en ijsjes wordt duurzaam geproduceerd en Indiase boeren leren hun thee op een verantwoorde manier te verbouwen - in ruil voor een betere prijs. En daar blijft het niet bij. Op klimaatconferenties, in interviews, op onderonsjes met industrie- en wereldleiders: overal pleit Polman voor meer duurzaamheid.

Duurzaam én winstgevend

Het gaat Polman niet alléén om goed doen, benadrukt hij. Zijn Sustainable Living Plan moet bijvoorbeeld op termijn ook de verkoop verdubbelen en de winstgevendheid verhogen. Neem de handenwaslessen die Unilever organiseert voor kinderen in ontwikkelingslanden. Die zorgen niet alleen voor minder ziektes en schooluitval, maar ook voor meer klanten van de zeep van het bedrijf.

Dat idee komt overigens niet rechtstreeks van Polman. Zijn voorganger was William Lever, de oprichter van de Britse zeepfabrikant die in de jaren 20 met de Nederlandse Margarine Unie fuseerde tot Unilever. Lever vocht 130 jaar geleden al tegen gebrekkige hygiëne en ondervoeding. Hij zorgde voor fatsoenlijke huisvesting en betaling van zijn werknemers; niet alleen in Engeland, maar ook op palmolieplantages in Congo. In de jaren 20 moest Lever zijn ambities onder druk van aandeelhouders afzwakken. En datzelfde lot dreigt nu voor Polman. ,,Zijn duurzaamheidsstrategie heeft in de hele wereld veel sympathie opgewekt. Maar de grote vraag is of hij er onder deze druk aan vast kan houden'', zegt Rob van Tulder, hoogleraar aan de Rotterdam School of Management.

Quote Zijn duur­zaam­heids­stra­te­gie heeft in de hele wereld veel sympathie opgewekt. Maar de grote vraag is of hij er onder deze druk aan vast kan houden Rob van Tulder, hoogleraar Rotterdam School of Management

Overnameprooi

Die druk op Polman is groot. Vorige maand deed het grote Amerikaanse bedrijf Kraft Heinz Unilever ineens een bod, waardoor Unilever nu beseft dat het een overnameprooi is. Het probleem met zo’n overname zou zijn dat Unilever dan misschien niet meer idealistisch kan handelen, maar puur voor de winst zal worden ingezet.

Unilever wees het bod resoluut af, maar daarmee is het gevaar niet geweken. Dankzij de lage rente en dure dollar staan Amerikaanse bedrijven als die van miljardair en superinvesteerder Warren Buffett te trappelen om overnames te doen. En ook de aandeelhouders van Unilever ruiken geld. Zij klagen al langer dat ze niet genoeg rendement zien. Polman is te veel bezig met het verbeteren van de wereld en te weinig met zijn bedrijf, vinden vooral de Engelstalige aandeelhouders.

Zij vormen een beperkte groep, zegt analist Joost van Beek van zakenbank Theodoor Gillissen. ,,Onder de grote groep die zich stil houdt, zijn veel aandeelhouders die duurzaamheid wel hoog in het vaandel hebben staan.'' Voor beleggers in Unilever is het bovendien geen kommer en kwel, relativeert hij: ,,Unilever heeft zijn marges de afgelopen drie jaar al behoorlijk verbeterd. En dankzij zijn sterke positie in ontwikkelingslanden groeit de omzet nog altijd harder dan die van concurrenten als Kraft Heinz.''

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Kraft Heinz deed onverwacht een overnamebod op Unilever © ANP

Toch valt het rendement nog 'best wat' te verbeteren, stelt de Nederlandse beleggersvereniging VEB. ,,Daarom moet Unilever nu met een geloofwaardige strategie komen hoe het op termijn meer waarde gaat creëren voor aandeelhouders. Maar dat kan best samengaan met duurzaamheid. Die twee hoeven elkaar niet uit te sluiten.''

Vertrouwen

Paul Polman vraagt de aandeelhouders om vertrouwen. Met zijn collegabestuurders reist de baas van de zeep- en levensmiddelenmultinational momenteel stad en land af voor een charmeoffensief, meldde het Financieele Dagblad. Zo waren Polman (die op het Unileverhoofdkantoor in Londen zit) en de voorzitter van zijn raad van commissarissen volgens de krant onlangs twee dagen in Nederland om pensioenfondsen en verzekeraars te verleiden om hun belang in Unilever te vergroten. Radicale koerswijzigingen zijn niet nodig, is de boodschap aan beleggers.

Nieuwe aanpak

Binnen twee weken komt Unilever naar buiten met een nieuwe aanpak om op korte termijn meer waarde te creëren voor aandeelhouders. Britse kranten meldden dit weekend dat het bedrijf zijn margarinedivisie wil verkopen. De verkoop van merken als Becel en Blue Band - die toch al minder opleveren doordat de broodconsumptie daalt - zou zo'n 7 miljard euro moeten opleveren. Mogelijk een snel snoepje voor de aandeelhouders.

De nieuwe strategie zal geen einde maken aan de ingeslagen duurzame weg, denkt hoogleraar Van Tulder. Integendeel. Hij verwacht dat Polman aandeelhouders nóg actiever zal proberen te overtuigen dat een duurzame bedrijfsvoering uiteindelijk meer oplevert. ,,Want dat is het geval. Bedrijven die producten maken zonder verborgen kosten voor de samenleving hebben een betere reputatie en een hoger rendement. Polman heeft de sympathie van overheden en niet-gouvernementele organisaties waar hij mee samenwerkt, zoals het Wereld Natuur Fonds. Dat werkt ook in zijn voordeel. Unilever is niet perfect, het kan altijd beter en sneller. Maar zij gunnen Polman de tijd.''