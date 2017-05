Aandeelhouders vegen vloer aan met top AkzoNobel

De zaak draait om de vraag of het bedrijf een aandeelhoudersvergadering moet uitschrijven over de positie van Antony Burgmans, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Die zou niet goed naar de aandeelhouders luisteren. Vanmiddag komt AkzoNobel aan het woord.

De aandeelhouders hekelen de weigering van de Akzo-top om in gesprek te gaan met PPG. ,,Als je niet met elkaar praat, kun je een voorstel niet beoordelen." Daarmee zet het bedrijf bovendien de deur open voor een vijandig bod, stellen de aandeelhouders. ,,Dan is het take it or leave it", zei de advocaat van Elliott. ,,Ook de werknemers hebben dan geen garanties."