Aandeelhoudersopstand dreigt bij AkzoNobel

Ook topman Michael McGarry van het Amerikaanse bedrijf PPG Industries is niet blij met de huidige impasse. Hij waarschuwt de Nederlandse politiek hem niet op 'hypocriete gronden te frustreren' in zijn pogingen om AkzoNobel over te nemen. Dat zegt hij vandaag in De Telegraaf.



Demissionair minister Kamp noemde het bod van PPG op AkzoNobel 'niet in Nederlands belang'. PPG-topman McGarry wijst er echter op dat AkzoNobel eerder zelf een overname in Groot-Brittannië deed en dat het hypocriet is om het niet oké te vinden als het bedrijf zelf wordt overgenomen.



,,Als je een wereldwijde economie wilt, kun je je niet veroorloven te zeggen dat het prima is als Nederlandse bedrijven overnames plegen in het buitenland, maar dat het niet oké is als iemand een Nederlands bedrijf wil overnemen'', zegt McGarry in de krant.